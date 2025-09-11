Piden 4 años de cárcel por sacar 100.000 euros de una cuenta familiar y perjudicar a su hermana

La Fiscalía de Ponferrada propone enjuiciar en la Audiencia Provincial de León a una mujer por sacar dinero de una cuenta bancaria familiar y perjudicar con ello a su hermana. En su escrito de acusación, la Fiscalía defiende que ­procede imponer a la acusada la pena de 4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como multa de 10 meses con una cuota diaria de 18 euros, con la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, conforme al artículo 53 del Código Penal, además de correr con las costas judiciales.

En el escrito de acusación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ponferrada se explica que la mujer acusada, de la que no constan antecedentes penales, era cotitular de manera mancomunada, junto con su hermana,­ ­­de una cuenta bancaria abierta en Caixabank (antes Bankia), y asociada a la misma cuenta también eran cotitulares de un “depósito fácil”. La titular de la cuenta­ ­falleció sin testamento y en estado de soltería el día 6 de septiembre de 2015 y con posterioridad a dicho fallecimiento la acusada realizó varias operaciones bancarias. Del “depósito fácil” retiró en efectivo 4.000 euros el día 7 de enero de 2016 a las 13.40 horas Y de la cuenta de Caixabank, firmó una operación de disposición de 96.000 euros el día 8 de enero de 2016 a las 12.53 horas. "Todo ello, con la intención de incorporarlo definitivamente a su patrimonio y de utilizarlo como si fuera su legítimo dueño, perjudicando así a su otra hermana, respecto de la que se da la excusa absolutoria prevista para los delitos patrimoniales, así como a sus sobrinas, hijas de un hermano ya fallecido", indica la Fiscalía, quien añade que las dos últimas mujeres abonaron como consecuencia del impuesto de sucesiones de su tía fallecida la cantidad de 1.507,90 euros, mientras que­ la demandante la cantidad de 3.381,29 euros.

Los hechos anteriormente relatados son constitutivos para la acusación pública de un delito de apropiación indebida previsto en el artículo 253 y penado en el artículo 250.1.5º, ambos del Código Penal y dice la Fiscalía que "es criminalmente responsable la acusada en concepto de autora conforme a los artículos 27 y 28 del Código Penal. También dice que concurre, respecto de la apropiación de lo que corresponde a su hermana y no respecto de sus sobrinas, la excusa absolutoria del artículo 268 del Código Penal.

El juicio está señalado para el próximo lunes día 15 de septiembre a las 12.00 horas.