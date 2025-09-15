Cruz Vega presenta su libro en San Andrés de Montejos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Centro Cívico de San Andrés de Montejos se quedó pequeño en la presentación del libro «Mi pueblo» del profesor y escritor ponferradino José Cruz Vega, natural además de dicha localidad.

En la publicación se recogen los recuerdos correspondientes las décadas de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, durante los cuáles tuvo una relación directa con San Andrés, a los que se unen testimonios de actuales habitantes que vivieron en aquellos años y siguen conservando su memoria. Todo ello con más de un centenar de fotografías rescatadas del pasado.