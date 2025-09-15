La voz de los bercianos, a examen en la Gasbi en el nuevo curso escolar

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La voz como herramienta de trabajo es evaluada desde la Gasbi (Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo) gracias a la implicación del servicio de logopedia, que vela por su correcto funcionamiento.

La logopeda Silvia Macía insiste en la «alta demanda» que tiene su especialidad en la comarca, en todos los ámbitos, aunque con una mayor afluencia en el caso de los profesionales cuya voz es fundamental para desempeñar su trabajo. «En un año han pasado por la consulta más de un centenar de personas con distintos problemas de voz, como disfonía, tensión o lesiones nodulares», asegura. Aproximadamente la mitad de los pacientes son profesionales de la comunicación, en su mayoría docentes y también teleoperadores. De hecho, el inicio del curso escolar suele coincidir con un aumento de las alteraciones vocales. Una circunstancia que, según precisa la logopeda, si no se trata adecuadamente puede repercutir en el rendimiento, en la salud emocional y derivar en bajas laborales.

El servicio, que atiende en horario de mañana y tarde, suele recibir derivaciones de otros especialistas. También acuden niños y niñas para realizar una valoración y, en ocasiones, un seguimiento; aunque el trabajo específico con ellos se lleva a cabo principalmente en los centros escolares.

En cuanto a los casos atendidos, Macía explica que se diagnostican diferentes patologías que van desde parálisis provocadas por cirugías de pólipos o nódulos, hasta tensión en la laringe o en las cuerdas vocales, que en algunos casos puede tener un origen muscular o incluso emocional.

Además, resalta que «existe desconocimiemto» con muchas patalogías derivadas de la voz y por ello, aboga por un concienciación de la necesidad y del trabajo del logopeda y «concienciar lo que se hace».

Desde el servicio de logopedia de la Gasbi se lanzan una serie de recomendaciones para cuidar la voz, que en muchas ocasiones constituye la herramienta más valiosa para quienes la utilizan en su día a día. Así, es primordial el autocuidado con una correcta hidratación para que las cuerdas vocales estén más flexibles. A esto también se le suma evitar hablar en ambientes ruidosos y en el caso de los docentes, sugiere que se llame la atención de otra forma.

El listado de recomendaciones de la especalista se completa también con una adecuada y equilibrada alimentación y así evitar enfermedades como el reflujo o el ardor.