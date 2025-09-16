El Parador de Villafranca regala experiencias turísticas en el Bierzo como incentivo tras los incendios

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Paradores ofrece de manera gratuita actividades de ecoturismo incluidas en el programa 'Naturaleza para los Sentidos' en sus establecimientos de Villafranca del Bierzo (León), Verín (Ourense) y Puebla de Sanabria (Zamora) con motivo de los incendios que se han producido este verano, según un comunicado.

Esta acción, que se pone en marcha desde este martes y se se prolongará hasta final de año, tiene como objetivo incentivar la afluencia de visitantes con el fin de contribuir a la recuperación y reactivación de estas áreas del noroeste peninsular más castigadas.

Entre las actividades que incluye el programa 'Naturaleza para los Sentidos', destacan poder ser apicultores por un día, disfrutar del enoturismo, realizar rutas a caballo, aprender a identificar la flora y fauna autóctonas, conocer a los lobos o descubrir los misterios y tradiciones de estos enclaves.

Esta anuncio de Paradores se enmarca bajo el paraguas del lema El eco de tu estancia', que comprende todas las acciones que está llevando a cabo la empresa para impulsar un turismo sostenible y responsable.