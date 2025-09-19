Incendio forestal en Sobrado: controlado gracias a la rápida intervención de los bomberos de Ponferrada y las autoridades locales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un incendio forestal se desató esta madrugada en el municipio de Sobrado, en la provincia de León, afectando la zona entre las localidades de Cancela y Aguiar.

El fuego, que comenzó alrededor de las 6.00 horas, obligó a las autoridades locales a movilizar recursos propios y a los bomberos de Ponferrada, ante la falta de medios disponibles por parte de la Junta de Castilla y León.

Según informó Antonio Moldes, alcalde de Sobrado, el siniestro fue detectado en las primeras horas del viernes y requirió una respuesta inmediata para evitar su propagación. "Tuvimos que recurrir a los bomberos de Ponferrada y medios propios para enfrentarlo porque no había medios disponibles de la Junta de Castilla y León", declaró el regidor en un vídeo.

Incendio en Sobrado

Afortunadamente, a estas horas el incendio ya se encuentra controlado, sin que se hayan reportado daños materiales significativos ni víctimas. El alcalde ha proporcionado también un par de fotos que muestran el alcance del fuego y la labor de los equipos de extinción.