La Agencia Espacial selecciona un proyecto del Campus sobre bosques

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha concedido a dos investigadores del Campus de Ponferrada un prestigioso proyecto dentro de la convocatoria internacional Calibration/Validation Announcement of Opportunity de la misión Biomass, cuyo objetivo es mejorar la monitorización global de los bosques mediante tecnología satelital de vanguardia.

El proyecto tiene como finalidad validar el producto de detección de perturbaciones forestales de la misión Biomass y explorar su capacidad para diferenciar la deforestación provocada por incendios de la causada por otras actividades, como la tala.

El estudio se centrará en bosques tropicales de Sudamérica, África y el sudeste asiático, regiones de gran relevancia en el ciclo global del carbono. El investigador principal es Víctor Fernández-García, doctor por la Universidad de León y con experiencia investigadora en universidades de Estados Unidos y Suiza, cuenta con una sólida trayectoria en teledetección y dinámica de incendios forestales. Entre sus trabajos más recientes destaca el desarrollo de un producto innovador para cartografiar áreas quemadas en el sureste de África.

El coinvestigador principal, Alfonso Fernández-Manso, catedrático del Departamento de Ingeniería Agrícola y Ciencias Forestales, es especialista en teledetección aplicada al estudio de los regímenes de fuego en ecosistemas mediterráneos y ha liderado proyectos de gran impacto internacional, como , una herramienta en la nube para evaluar los efectos de los incendios y monitorizar la regeneración de los bosques. Su experiencia en proyectos europeos y colaboraciones con centros de referencia mundial, como la Universidad de California y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, refuerza la dimensión global de la investigación.

Ambos pertenecen al Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección (Geat) de la Universidad de León, en la investigación participarán también la catedrática de Ecología Leonor Calvo, el doctor de Ecología José Manuel Fernández Guisuraga (Ule), y la profesora Carmen Quintano. Este proyecto refuerza el papel del Campus de Ponferrada como referente en investigación en teledetección y gestión forestal y consolida su posición en el mapa internacional de la ciencia aplicada a los bosques y al cambio climático.

La participación en una misión espacial de la ESA supone un hito histórico para la Universidad de León, que se sitúa en la primera línea de la investigación mundial en la lucha contra la deforestación y en la generación de conocimiento científico al servicio de la sostenibilidad. Con esta concesión, la Universidad de León no solo impulsa su proyección internacional, sino que refuerza su compromiso con el desarrollo científico.