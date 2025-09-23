Herido en una salida de vía de un turismo en Priaranza

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

En la tarde de ayer lunes tenía luigar un accidente vial con herido en las inmediaciones de Priaranza del Bierzo. Fue a las 17.49 horas. Se produjo una salida de vía de un turismo en el kilómetro 8 de la carretera N-536. A emergencias del 112 le solicitan asistencia para un varón de 75 años herido, consciente, fuera del turismo. Avisaron también a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias — Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al herido.

Por otro lado, en el parte de la Policía Municipal de Ponferrada se indica que atendió durante el pasado fin de semana un total de cuatro incidentes sanitarios tras los cuales algunos de los afectados tuvieron que ser trasladados al Hospital del Bierzo. Los agentes formularon una a una persona por orinar en la vía pública y dos a un establecimiento de hostelería por incumplir el horario de cierre, al tiempo que levantaron un atestado por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En lo relativo al tráfico, el fin de semana se saldó con trece accidentes, de los que solo uno contó con heridos, y hubo 33 controles de alcoholemia y drogas.