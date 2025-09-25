La Junta y Forestalia gestionarán la planta ante el ERE de Acciona

De nuevo mazazo para la industria y el empleo del Bierzo; o por lo menos un gran susto e incertidumbre para 47 empleados de la subcontrata que la empresa Acciona Industrial tiene en la planta de biomasa de Forestalia en el macropolígono del Bayo, en Cubillos del Sil. A primera hora de la mañana, el sindicato UGT levantaba la liebre y daba a conocer que tenían confirmada la decisión de Acciona Industrial de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los casi medio centenar de trabajadores de la planta, con la premisa de «extinción de los contratos», el despido de todos ellos. El sindicato, a través del secretario general de UGT Fica Bierzo, Jorge Díez, decía que las negociación sobre el ERE comenzarán el martes 30 de septiembre.

El asunto creó un gran revuelo social. Sabido el anuncio del ERE, la reacción de la Junta de Castilla y León y de la empresa Forestalia no se hizo esperar. La Administración autonómica, que a través del Somacyl tiene el 15% de la sociedad, anunciaba cierta tranquilidad para la factoría. A través de la sociedad mixta que tienen constituida se harán cargo de la gestión de la planta de biomasa de Cubillos para «garantizar su funcionamiento» después de que Acciona Industrial haya comunicado la rescisión del contrato de gestión y la extinción de los contratos de sus 47 trabajadores. El director de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta y consejero delegado de la pública Somacyl, José Manuel Jiménez, relató la situación de la planta del Bayo: «Los trabajadores a los que se les ha comunicado la extinción del contrato no son de Forestalia ni de la sociedad mixta que tenemos con Somacyl, sino de una subcontrata que hay, que es Acciona Industrial, que está contratada por la sociedad para gestionarla». Jiménez afirma que esa empresa decidió «unilateralmente y en contra de nuestro criterio» paralizar la planta, abandonar el contrato y extinguir los contratos con los trabajadores. Por eso los abogados de la Junta y de Forestalia ya estudian tomar acciones legales contra la compañía por incumplimiento contractual. «Ante esto ya el martes comunicamos formalmente, por burofax, a Acciona nuestro desacuerdo y los riesgos, daños y perjuicios a los que se arriesga tomando esta decisión», dijo. «Ahora nuestra voluntad es hacernos cargo del control y gestión de la planta, vamos a contratar nosotros, directamente, a los trabajadores necesarios y continuar de forma normal con el funcionamiento», insistió.