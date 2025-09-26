Concedido 1 M€ para infancia y drogodependencia en el Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo recibirá una subvención de 1.061.196 euros aprobada por la Junta, destinada a reforzar programas de protección a la infancia y al funcionamiento del Centro de Asistencia Ambulatoria (CAD) para personas con problemas de drogodependencia. En el ámbito de la infancia, la inversión permitirá continuar con programas de investigación, evaluación, intervención y seguimiento de menores en situación de vulnerabilidad, así como con la ejecución de medidas judiciales y administrativas para jóvenes infractores. Durante el año pasado, se atendió a 155 menores, se aplicaron 76 medidas a infractores —40 administrativas y 36 judiciales— y se intervino en nueve familias con menores en riesgo. Además, cuatro jóvenes participaron en un programa psicoeducativo para tratamiento de agresiones sexuales. Respecto a las drogodependencias, el CAD del Bierzo, integrado en la Red de Intervención en Drogodependencias de Castilla y León, atendió el año pasado a 293 personas, entre ellas 55 mujeres, de las cuales diez eran víctimas de violencia de género.De los pacientes tratados, 140 requirieron tratamiento farmacológico, se elaboraron 43 informes para la Administración de Justicia, se ejecutaron 32 medidas alternativas a la privación de libertad y 31 usuarios participaron en programas de orientación laboral y formación para el empleo. La subvención también asegura el mantenimiento de la plantilla profesional necesaria: en protección de la infancia habrá dos psicólogos, tres trabajadores sociales, tres educadores a tiempo parcial y un auxiliar administrativo; mientras que el CAD contará con un médico, un psicólogo y un trabajador social.