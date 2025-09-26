Carracedelo no celebrará la Feria del Pimiento este año

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La IGP del Pimiento Asado del Bierzo anunció ayer que este año no se celebrará la Feria del Pimiento de Carracedelo. Habitualmente, la feria se realiza el primer domingo de octubre —este año sería el 5 de octubre—, pero debido al adelanto de la cosecha y la maduración del pimiento, se prevé que para esa fecha prácticamente no quede producto disponible.

Por ello, la IGP considera que «no tiene sentido realizar la feria sin producto, por lo que posponemos su edición para el año que viene».

«Lamentamos no poder celebrar esta feria de un producto tan nuestro, pero animamos a toda la gente a buscar y degustar el pimiento asado del Bierzo, que a partir de ahora volverá a verse en los lineales de tiendas y supermercados», añade.

No obstante, confían en «poder celebrar la edición de 2026 y volver a reunir a la sociedad berciana en torno al inconfundible aroma del asado de los pimientos». Cabe recordar que el año pasado también fue cancelada por la mala cosecha.