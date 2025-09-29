El programa Dinamiz-ArtJ llega a Casa de la Cultura de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El programa Dinamiz-ArtJ, del Instituto para la Transición Justa, desembarca en la Casa de la Cultura de Ponferrada, que albergará tres epectáculos hasta el 4 de diciembre.

El 22 de octubre será el turno para Elfo Teatro con «Cuentos viajeros», para niños entre 3 y 7 años.

Cuentos viajeros es un juego teatral concebido para que del interior de cada maleta surja un cuento. Tres viajeros con sus maletas, tres cuentos. Un cuento por cada maleta, cuentos para los más pequeños. En la maleta negra vive Grisela, una ratona, que todo su afán es encontrar su imagen perfecta, mientras todos a su alrededor se ríen de ella. En la maleta blanca hay una escalera roja y un pájaro. El pájaro lleva la escalera para subir y bajar de todas partes. Un día el pájaro pierde su escalera y un verdadero amigo le muestra lo sencillo que es para un pájaro volar. En la maleta roja hay un abuelo que nos quiere contar un cuento para dormir o para soñar. Es la maleta de los sueños y los recuerdos que son otras. Comienza a las 18 horas.

El 17 de noviembre, a las 17 horas, Mar Rojo teatro ofrece «La biblioteca de Eme». Eme es la bibliotecaria de Lugar y recorre el mundo con su Biblioteca buscando los libros que un día desaparecieron misteriosamente de la Isla Inaccesible. Seleccionado en Fetén 2024 y en el Festival «Parque de las Marionetas» 2022 de Zaragoza.

El programa se cierra el 4 de diciembre, a las 17.30 horas, con Elisabet Martín Riaño y su propuesta «En la Cueva» cuenta con divertidas historias narradas y cantadas usando siluetas de fieltro y marionetas de guante artesanales. Dirigido a bebés de entre 9 meses y 3 años y niños de 3 y 4 años.