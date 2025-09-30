Cierra la campaña de recogida de la pera y de la manzana

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Los sellos de calidad de la pera Conferencia y la manzana Reineta del Bierzo han dado por finalizada la campaña de recogida con un total de 14.500.000 kilos de peras, una producción media normal para la superficie productiva actual en la comarca.

En el caso de la manzana, la cosecha alcanzó un volumen final de 2.000.000 de kilos, también dentro de la media para la superficie existente.

Según informa Alimentos de Calidad del Bierzo, estas campañas se desarrollaron sin incidencias significativas. No obstante, se registraron tormentas de pedrisco al inicio del ciclo, que afectaron solo de manera leve a las producciones. Además, se destaca que la calidad de ambas frutas es excepcional, con una excelente presencia exterior y unos niveles de azúcares y ácidos equilibrados, lo que les confiere gran armonía en boca y una notable potencia de sabor.

A partir de ahora, la fruta saldrá al mercado una vez que supere los controles de calidad exigidos por la marca de garantía y la Denominación de Origen, que aseguran al consumidor que adquiere pera Conferencia y manzana Reineta del Bierzo con las características propias de estos productos.

La campaña de comercialización se prolongará hasta julio de 2026.