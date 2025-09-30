San Andrés logra el Sello de Calidad de eTwinning

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

El Aula de Primaria de San Andrés de Montejos, perteneciente al Centro Rural Agrupado Cubillos del Sil, consiguió el Sello Nacional de Calidad que otorga la plataforma educativa eTwinning gracias a su proyecto «Landing un Europe». El Sello de Calidad Nacional eTwinning se otorga tras un riguroso proceso de evaluación que tiene en cuenta la dedicación, creatividad e impacto educativo logrado a través de la colaboración internacional y el uso innovador de las tecnologías digitales, promoviendo el trabajo conjunto y la co-creación de contenidos, centrados en la autonomía de los alumnos. El proyecto educativo «Landing in Europe» recibe este sello como reconocimiento al trabajo realizado durante el curso pasado por el aula de Primaria de San Andrés de Montejos, integrado por siete alumnos con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años y que participaban por vez primera en un proyecto europeo. Desde hace varios cursos y a través de su blog escolar, comparten todas las actividades que realizan juntos dentro de clase.