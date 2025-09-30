Aritmetrie ofrece el 4 un concierto de música étnica

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El trío Aritmetrie ofrece un concierto que fusiona elementos de música étnica, folk y clásica. Este proyecto en trío, que ofrece el encuentro entre tradiciones diversas, fusionando armoniosamente elementos de música étnica, folk y clásica, se presenta en la Sala Río Selmo el próximo sábado, 4 de octubre (20 horas). Las localidades (7,5 euros) están a la venta.

La formación está liderada por por el italiano Daniele La Torre (mandolina, charango, bouzuki, guitarra) y cuenta con el guitarra José Miguel de la Fuente y el acordeonista segoviano Cuco Pérez. El trío ofrece un concierto que tiene como centro instrumentos populares como la mandolina, el acordeón y la guitarra, símbolo de múltiples culturas, especialmente la italiana.

El proyecto se propone explorar las posibilidades expresivas de estos instrumentos, ofreciendo al público un concierto que no solo entretiene con sonoridades variadas, sino que también informa e involucra. Cada pieza es un relato que revela las historias de los músicos y las tradiciones que los han inspirado, creando un vínculo directo con los oyentes.

Un concierto que quiere contar y compartir la belleza de una buscada música de autor que va desde la producción de composiciones de autores italianos contemporáneos y llega a la producción de música para el cine y al mundo de la música para la imagen. Una propuesta que llega a piezas compuestas por autores históricos reconocidos y premiados, como Nino Rota, proponiendo los cruces entre directores italianos y autores españoles, pero sobre todo presentando composiciones refinadas y en algunos casos inéditas, de autores italianos actuales.