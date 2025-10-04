La Gala del Comercio hace brillar más a Ponferrada

Ponferrada rememoraba anoche, de la mano de El Centro Mola, en la segunda edición de la Gala de los Premios del Comercio, los buenos tiempos de la ciudad, en donde se fijan celebridades que de aquella traía el veterano periodista Luis del Olmo. Anoche, en la Térmica Cultural se vio otra vez luz y color, y gente con ganas de disfrutar y de pasar una velada agradable para ayudar al comercio e insuflar nuevo brío a la economía local en la capital de la comarca.

II Gala del Comercio del Bierzo.L. DE LA MATA

Luján Argüelles, locutora radiofónica y presentadora de televisión española, era la primera en aparecer sobre el escenario como presentadora, para dar la palabra al alcalde Marco Morala, con mensajes siempre en positivo y con la intención echar una mano encaminada a remotar más y mejor los malos tiempos en los que el centro de la ciudad se veía triste y gris por el cierre de comercios.

El humorista Millán Salcedo.L. DE LA MATA

Entre un público entregado, con muchos vestidos y trajes de gala nocturna, Lujándaba paso a uno de los platos fuertes del espectáculo de la noche, la actuación musical de Carlos Baute. Hubo palabras en defensa del comercio de proximidad, de tradición y de entre el público salió uno de los personajes más queridos del panorama humorístico nacional, que ha hecho reir y disfrutar a varias generaciones. Fue aparecer el actor y humorista Millán Salcedo y resonar las sonrisas en el gran salón de ceremonias de la Térmica Cultural.

Unas 500 personas asistieron a la gala del comercio de Ponferrada en la Térmica Cultural.L. DE LA MATA

Y así, en una noche de disfrute musical y de diversión humorística, con guiños de promoción al comercio más tradicional y moderno del centro de Ponferrada, se daba paso a la entrega de los premios del Comercio del Bierzo 2025. Primero fue el reconocimiento para Solera Berciana. Hubo momento emotivo en la entrega de un ramo de flores a la familia de Teresa Portela y en el momento de los agradecimientos. Habló el concejal de Comercio de Ponferrada, David Pacios, y luego actuó Solera Berciana con «A Ponferrada me voy». Prada a Tope, José Luis, recibió el premio a «De nuestra tierra». También se dio premio al joven emprendedor, Waldo García Lorenzo, Ceo de Azotea Suirts, y habló David Bello, gerente Dafrica Bierzo. El premio a la mujer emprendedora fue para Silvia Fernández y al escenario subió Beatriz Escudero, Ceo de Pharmadus Botanicals. El premio de la Cultura y las Artes fue para el IEB y lo entregó por el Hospital de la Reina, Antolín de Cela.

La gente disfrutó de lo lindo con el espectáculo y los premios.L. DE LA MATA