Oro Pentawards para Pablo Guerreo por 'Aspronautas'

El estudio creativo de Pablo Guerrero vuelve a ser galardonado en esta última edición de los prestigiosos «Pentawards» de Diseño, recién celebrada en Amsterdam. Un certamen que reconoce a los mejores trabajos del ámbito de la creatividad para marcas y proyectos de etiquetado o packaging: y que supera cada año las 2.000 candidaturas de más de 60 países, en múltiples categorías. La gala, que ha coincidido con el 750 aniversario de la capital holandesa, ha premiado la creatividad e innovación de todo tipo de trabajos: para marcas globales como Google, Heineken y Samsung, pero también para proyectos solidarios que están dejando huella en sectores clave de la zona. En esta ocasión el estudio afincado en Léon se ha llevado el trofeo al mejor «Diseño con Propósito» por su creatividad aplicada al vino inclusivo del Bierzo, Aspronautas. «Un precioso proyecto de la asociación Asprona Bierzo, que ha recuperado varias parcelas de viñedo antiguo de la zona, por mano y obra de cuatro personas con discapacidad intelectual», indican desde el estudio de Pablo Guerrero, que también lleva firmas afamadas como el diseño de La Bodega del Abad.

Teresa, Baldomero, Miguel y Guillermo son los cuatro «aspronautas» que han descubierto en esta labor un universo de posibilidades. No solo recuperando la viña y ayudando a producir el vino, también con los dibujos que han realizado para el etiquetado de este premiado tinto joven de variedad mencía. Este año hubo creatividad para un vino con una misión social. Pentawards ha reconocido nuevamente la creatividad y el etiquetado de proyectos de aquí. En concreto con este diseño las botellas se convierten en cohetes en los que viajan las ilusiones de estos «aspronautas»; y en las que despega su esfuerzo para alcanzar objetivos de inclusión social y laboral. Para el estudio de Pablo Guerrero, que ha sido reconocido con más de 6 premios internacionales y múltiples nominaciones, este no es un trofeo más. «Ser premiado entre tantos finalistas de todo el mundo, es un verdadero orgullo y un reconocimiento para todos los que nos sumamos a causas de cercanía como esta».