Las canciones que marcaron a una generación durante la Transición se podrán disfrutar en Bembibre

El próximo domingo día 12, a las 20:00 horas, en el teatro Benevivere de Bembibre, con una entrada con un coste de 3 euros, se presentará el espectáculo Canciones de la Transición, que concentra una selección de melodías compuestas por artistas de ese momento histórico tan importante en la historia de nuestro país. Ellos decidieron luchar por sus libertades (y las de la ciudadanía en general) utilizando su música como arma. Hay que tener en cuenta que muchos de los cambios sociales han estado ligados a la música. Álida Jiménez y Gaspar Payá serán los encargados de prestar su voz para traer desde el pasado estas composiciones musicales.

En España, durante la década de los años 70, la reivindicación de las libertades y los cantos de autor iban de la mano. Canto a la Libertad, de Labordeta; diversas canciones basadas en poemas de Miguel Hernández, como las Nanas de la Cebolla; Al Vent, de Raimon; Libertad sin Ira, de Jarcha; Al Alba, de Aute; España camisa blanca de mi esperanza, de Víctor Manuel y Ana Belén; y muchas más canciones de Serrat, Cecilia, Paco Ibáñez o Chicho Fernández Ferlosio. Letras que, en muchas ocasiones, tuvieron que esperar a tiempos mejores guardadas en un cajón para ver la luz, que no caducan y siguen utilizándose como himnos de la libertad y la lucha contra la opresión y la censura.