716.600 euros para restaurar el Mirador de Orellán

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la concesión de una subvención directa de 716.600 euros al Ayuntamiento de Borrenes, destinada a financiar la restauración de los accesos y entorno del Mirador de Orellán, así como la recuperación de la edificación de acceso a la galería subterránea de Orellán, con el fin de asegurar la recuperación total de este enclave afectado por un incendio forestal, del Parque Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Las intervenciones planteadas son urgentes, debido a los daños ocasionados por el incendio de Yeres acontecido en agosto, que afectó de manera directa a esta elevación y que provocó la destrucción parcial o total de diversas infraestructuras vinculadas al uso público del espacio, entre ellas el Mirador de Orellán, el vial de acceso, el aparcamiento y la caseta de entrada a la galería subterránea de Orellán.

La pérdida de vegetación, la alteración del equilibrio ecológico y el deterioro de elementos constructivos han comprometido la seguridad de los visitantes, la funcionalidad de los accesos y la integridad paisajística del conjunto. En este sentido, las actuaciones proyectadas tienen como finalidad la recuperación integral del entorno, garantizando su valor como recurso cultural, natural y turístico de primer orden internacional.

La intervención en el Mirador de Orellán ha permitido que se reanude la visita pública al lugar desde el pasado fin de semana. La actuación que va a acometer el Ayuntamiento contempla la restauración de los accesos mediante la retirada de vegetación quemada, la estabilización de taludes y la rehabilitación del pavimento. Estas acciones se complementan con la limpieza de cunetas y el montaje de drenajes.

Esta subvención se enmarca en las previsiones establecidas por el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025 con línea de ayudas de recuperación de bienes integrantes del patrimonio cultural, subvenciones a los ayuntamientos afectados para recuperación, y adecuación con puesta en valor de bienes integrales del patrimonio cultural dañados de esos municipios.

El fin es la recuperación integral del entorno afectado, garantizando su conservación y su disfrute por parte de toda la ciudadanía