Cortos llegados desde Albión para la clausura del Festival de Cine de Ponferrada

El Festival Internacional de Cine de Ponferrada realizará el acto de clausura de su 23º edición este viernes 10 de octubre, en la Biblioteca Municipal Valentín García Yebra, a las 19:00 horas. En este fin de actos se incluirá la sección paralela de Sin Fronteras. Cine Británico, con el programa de cortometrajes Bafta Shorts 2025, que representan historias que revelan la magnitud y la diversidad de la sociedad británica, caracterizadas por una habilidad artística y técnica de primera clase, en las que figuran algunos de los mayores talentos del cine británico.

El programa Bafta Shorts 2025 incluye un total de siete cortometrajes: Milk de Miranda Stern, Stomach Bug de Matty Crawford, The Flowers Stand Silenty, Witnessing de Theo Panagopoulos, Rock, Paper, Scissors de Franz Böhm, Mog's Christmas de Robin Shaw, Wander to Wonder de Nina Gantz y Adiós de José Prats.