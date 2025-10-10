El Munic de Carracedelo se adelanta a Halloween

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Durante el Puente del Pilar, el Museo Munic de Carracedelo abrirá sus puertas con horario especial: el sábado y el domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30. Mientras que el lunes 13 el museo permanecerá cerrado. El Munic invita a disfrutar de un fin de semana lleno de actividades culturales en torno a su exposición temporal Iconos – Universo Tim Burton, una muestra inmersiva y sorprendente que recorre el imaginario del célebre cineasta a través de recreaciones, esculturas digitales y piezas inéditas.

El museo ha preparado una completa programación para disfrutar en familia, en pareja o de forma individual, con visitas guiadas a la exposición, con diferentes pases en horario de mañana y tarde, para descubrir todos los secretos del universo burtoniano.

Para los más pequeños están pensados los cuentacuentos familiares (para niños entre 3 y 8 años): Jack y la ciudad de Halloween (adaptación de Pesadilla antes de Navidad) y Wonka en la fábrica de chocolate. Ambos se desarrollarán sábado y domingo, en dos salas diferentes de la exposición, integrando a los más pequeños en un recorrido mágico y participativo.

También hay visitas experienciales para adultos, muy bien valoradas por el público, entre ellas El Barbero diabólico de la Calle Fleet, una experiencia inmersiva inspirada en el Londres victoriano donde los visitantes se convierten en protagonistas de su propia historia. Estas experiencias se llevarán a cabo el viernes, sábado y domingo.

El museo mantiene también su oferta habitual de talleres, con propuestas temáticas inspiradas en el universo de Tim Burton: el viernes a las 17:00, La máscara de Tiger de las Demon Hunters; el sábado a las 12:00 y a las 17:00, Taller Chicos Malos y el domingo a las 17:00, La máscara de Tiger de las Demon Hunters.