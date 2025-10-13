El Instituto de Estudios Bercianos tendrá elecciones este año

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Tras casi dos años dirigiendo el destino del Instituto de Estudios Bercianos (IEB), la actual junta gestora cree que ha llegado el momento de dar un paso a un lado.

«Cuando llegamos en noviembre de 2023 era para seis meses, y al final en unos días vamos a hacer dos años. Es la hora de ceder el testigo. Ya se ha enviado a los socios una carta para el sorteo de los miembros de la Junta Electora, que será antes de que acabe el mes. La previsión es que las elecciones sean en el mes de diciembre. Tengo esperanza de que el nuevo equipo sea conocedor de la situación», asegura Mar Palacios, la actual presidenta.

«La deuda que heredamos de la anterior junta directiva de 85.000 euros quedó ya saldada en el pasado mes de julio, pero ahora tenemos que lidiar con la solicitud de devolución de una subvención de 2021 de la Junta de Castilla y León, que con los intereses alcanza actualmente los 42.000 euros. Hemos presentado unas alegaciones al respecto y estamos esperando respuesta y mientras ahorrando, porque vemos difícil que nos puedan condonar todo, aunque quizás sí una parte. Tenemos unos 30.000 euros ahorrados, pero con ese dinero también financiamos los actos culturales que promovemos y el pago de los gastos corrientes de la asociación. Tenemos subvenciones comprometidas por parte del Ayuntamiento de Ponferrada y el Instituto Leonés de Cultura (ILC)», cuenta Palacios sobre la situación económica del IEB.

Otra decisión que ha tomado la actual junta gestora es contratar a un abogado para que enviase una carta de buena voluntad a la anterior junta, con la intención de que se hicieran cargo de la devolución de la subvención autonómica, pues fueron sus fallos los que llevaron al requerimiento de reembolso. Ante la falta de respuesta, el siguiente paso será acudir a los Juzgados.

La responsable del IEB recuerda que para la puesta en marcha de las actividades de esta entidad se necesita apoyo. «Hemos conseguido mucho, gracias, sobre todo, a donaciones y cuotas extraordinarias de los socios, sin los que no hubiera sido posible recuperarnos tan rápido. No podemos olvidarnos tampoco de las instituciones y el apoyo que nos ha brindado el Ayuntamiento ponferradino, el Instituto Leonés de Cultura y la propia Junta de Castilla y León. Valoramos la confianza que han depositado en nosotros», agradece la presidenta.

Mar Palacios afirma sobre el IEB que «somos voluntarios, somos el pueblo defendiendo la identidad berciana».

«Lo que nosotros hacemos no lo hace nadie. Ayudamos a muchas asociaciones rurales, que por sus circunstancias no tienen los conocimientos o medios que nosotros sí, y que por ejemplo se encargan de recoger tradición oral para que no se pierda. Trabajamos en las raíces, en lo que podemos, nos encargamos más de recoger lo que aparece que de encargas cosas. Damos más visibilidad a aquellos que no pueden por sus propios medios».

El último elemento de esto ha sido la publicación de un libro sobre la toponimia de Berlanga del Bierzo titulado Berlanga del Bierzo. Estudio etimológico y toponímico, que se ocupó de organizar un vecino del pueblo llamado Juan Carlos Alonso García.

El libro ya fue presentado en La Térmica Cultural, pero el pasado 11 de octubre también fue presentado en el propio pueblo de Berlanga, donde causó gran emoción y expectación entre los habitantes. También se han organizado recientemente, junto con el Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, las IX Jornadas de Historia Local y Patrimonio.