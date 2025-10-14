Ponfevin2025 es un éxito rotundo de público, con 40.000 tickets vendidos

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Desde la concejalía de Turismo y la de Comercio de Ponferrada, dirigidas por Iván Alonso y David Pacios, respectivamente, se estima una valoración sumamente positiva de la II Feria del Vino de Ponferrada, Ponfevin25. Los datos confirmados respaldan que esta edición ha superado con creces las expectativas municipales. A la espera de los informes definitivos, cabe destacar que esta feria ha marcado un antes y un después, recuperando uno de los eventos más importantes de promoción de uno de los productos enseña del Bierzo: el vino, que además ha supuesto un importantísimo empuje en la dinamización comercial y turística ponferradina.

Durante las dos intensas jornadas del evento, acontecido el viernes 10 y el sábado 11 de octubre se despacharon un total de cerca de 40.000 tickets de vino. Según datos de la plataforma Seeketing Observer, que mide los flujos de IP, en el bulevar Juan Carlos I, Rey de España, el viernes día 10 se registraron 8.526 IP y el sábado día 11 la suma alcanzó los 9.250 IP, aproximadamente el triple de lo registrado en días similares (es importante destacar que la plataforma sólo registra personas que llevan conectado el modo WiFi en sus teléfonos).

«La ubicación de Ponfevin en el barrio de La Rosaleda no podía haber sido una mejor elección. En total han pasado más de 20.000 personas por esta feria, lo cual es un orgullo, principalmente por la promoción y la exaltación de nuestro vino del Bierzo, y después por el esfuerzo de todos los bodegueros, hasta 22, que se han animado a participar en este evento», afirma Iván Alonso, concejal de Turismo.

El curso de cata despertó un gran interés, cubriendo sus 30 plazas entre 200 solicitudes, el concurso de pisada de uva y los conciertos también contaron con numerosa participación. Respecto al número de degustaciones gastronómicas ofrecidas, se agotaron las existencias. En cuanto a botellas y copas consumidas, están aún pendientes los datos finales que faciliten las bodegas.

«Estamos viendo un interés y expansión internacional, hemos tenido todo tipo de público, con personas llegadas incluso desde Estados Unidos que han acudido a conocer Ponferrada y se han animado a acudir al evento o peregrinos que también han aprovechado para unirse. Ha sido un fin de semana redondo», asegura entusiasmado Alonso.

La ciudad se vio plena de actividad, acompañada por otros eventos como la recreación de la Revuelta Irmandiña y todas las actividades relacionadas, lo que ayudó a atraer a numerosos turistas, lo que se reflejó en una ocupación hotelera casi completa y en el movimiento en bares y restaurantes del núcleo urbano y barrios próximos.

Ponfevin está en camino de situarse entre las ferias de referencia del sector vinícola, potenciando el sentimiento general de ciudad viva