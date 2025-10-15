El poeta Ángel González, protagonista en la Universidad de Oviedo, con la exposición ‘Ángel del Sil’

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Representantes de la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Páramo del Sil y el Club Xeitu han inaugurado, el 14 de octubre, la exposición Ángel del Sil, que durante estos días puede verse en la capital asturiana. La actividad se desarrolla en el marco del congreso internacional que la Cátedra Ángel González dedica a la figura del gran poeta coincidiendo con su centenario, y que reúne del 14 al 16 de octubre a expertos de diversas universidades y centros de investigación españoles, europeos, latinoamericanos y estadounidenses, bajo el título Recuerdo y homenaje en un aniversario: Ángel González (1925-2025).

La exposición Ángel del Sil, abierta al público en el claustro del Edifico Histórico de la Universidad, es una selección de las fotografías realizadas por Cristina Velasco, joven fotógrafa lacianiega, que ha recorrido con su cámara distintos pueblos y parajes de Babia, Laciana y el Alto Sil para lograr un retrato que combina literatura y paisaje con el hilo conductor del río Sil y la memoria del poeta Ángel González.

Además de la autora, en la inauguración han participado la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Pilar García Cuetos; el director de Extensión Universitaria, Pedro Plasencia; la directora de la Cátedra Ángel González, Araceli Iravedra; la alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, y el concejal de cultura Manuel Alfonso; y Javier Molina y Víctor del Reguero, miembros del Club Xeitu y coordinadores del proyecto BiblioSil.

Fomento de la lectura en el ámbito rural

El congreso internacional dedicado a Ángel González ha servido también para la presentación del proyecto BiblioSil. Es una iniciativa para animar a la lectura en el medio rural, que combina la edición de un libro y una serie de pódcast, junto con el establecimiento de varios puntos para el intercambio público de libros en los pueblos de la zona y la creación de un recorrido literario que sigue los pasos de Ángel González entre Primout y Páramo del Sil. Esta ruta, que pretende convertirse en un atractivo turístico, será presentada próximamente en un acto público en este ayuntamiento.