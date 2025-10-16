Álvaro de Mendaña es dado a conocer en Congosto, su localidad natal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La exposición La Era de los Descubrimientos: Álvaro de Mendaña y la exploración del Pacifico Sur se inaugura el 17 de octubre en el Complejo Rock Suites – La Peña de Congosto. La apertura del evento comenzará con una bienvenida de las autoridades, una actuación de la Polifónica bembibrense y un vino español. La exposición tiene como comisarios a Vicente Fernández Vázquez y Francisco Balado Insunza y ha sido realizada por Rici Comunicación. Cuenta con la colaboración de la Uned y el Instituto de Estudios Bercianos.

Estas jornadas continuarán los días 18 y 19 de octubre, en las que destacan una mesa redonda sobre las conexiones entre Congosto y las Islas Marquesas (Polinesia Francesa), un coloquio con el lema El origen común de los pueblos del Pacífico o una ponencia bajo el título El océano Pacífico, un lago español, a cargo del capitán de navío e investigador José Ramón Vallespín.

Álvaro de Mendaña fue uno de los grandes navegantes del siglo XVI, nacido en dicho pueblo en 1542, y cuya trayectoria se inscribe en el marco de la expansión española en el océano Pacífico. La vida de Mendaña y sus expediciones constituyen un capítulo fundamental de la historia de la exploración marítima, en un tiempo en que las monarquías ibéricas competían por el control de nuevas rutas y territorios. Mendaña dirigió dos importantes viajes que permitieron el reconocimiento de vastas áreas del Pacífico sur y la incorporación de nuevas islas a los mapas europeos, destacando las Islas Salomón, actualmente un país independiente de casi un millón de habitantes.