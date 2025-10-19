Corullón enriquece sus castaños con plantones inoculados de setas

¿Por qué no aprovechar mucho mejor las fincas de castaños que hay en el Bierzo y producir no sólo castañas, sino también setas; y a la par, con esa medida, aportar también mayor fortaleza a los sotos? Esto es lo que han pensado en el Ayuntamiento de Corullón que dirige el alcalde Luis Alberto Arias y que se ha puesto en práctica esta misma semana en un soto experimental de titularidad municipal. Con la ayuda de una de las personas de la comarca que sabe mucho de micología, —el veterinario que preside la asociación micológica berciana Cantharellus, Manuel Bernardo—, han hecho una plantación de castaños inoculados con esporas de una variedad de seta muy preciada en los mercados, la boletus edulis.

En la iniciativa se han implicado productores de la zona y también el conocimiento que aporta la Fundación Ciudad de la Energía, a través del vivero de plantas que tiene la Ciuden en la comarca. En el soto experimental de Corullón acometieron la plantación de medio centenar de plantones de castaños nuevos con las esporas de hogos, pero también se ha exportado este experimento a otros puntos de la comarca del Bierzo, dado que se han repartido otro medio centenar de plantones para comprobar en el tiempo cómo reaccionan y evolucionan esta iniciativa en otras altitudes y terreno de sotos ya en producción.

De igual forma, en todo este proceso denominado «microrrización» (consiste en el proceso de asociación simbiótica entre los hongos del suelo y las raíces de las plantas, en el que ambos se benefician mutuamente: la planta obtiene nutrientes y agua del suelo, mientras que el hongo recibe azúcares producidos por la planta durante la fotosíntesis), también se ha inoculado castaños antiguos para ver la evolución. Está comprobado que esta alianza, de árbol y hongo, mejora la resistencia y el crecimiento del castaño. La iniciativa del Ayuntamiento de Corullón, Catarrellus y Ciuden ha despertado gran interés dado que la finca produce castañas y también setas en este periodo otoñal previo al invierno.