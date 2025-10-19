La Primitiva deja un segundo premio en Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sorteo de La Primitiva de anoche dejó un premio de primera categoría (seis aciertos), dotado con 1,17 millones de euros, en la ciudad de Ávila. En concreto, la apuesta se validó en la Administración de Loterías número uno de la capital, ubicada en la calle Agustín Rodríguez Sahagún, 40.

Según informan desde Loterías y Apuestas del Estado, hubo también cuatro acertantes de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario), que recibirán un premio unitario de 47.767,57 euros. Uno de ellos se registró en Ponferrada (León) y otros tres en Albacete, Vélez-Málaga (Málaga) y Madrid.

La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 28, seis, 21, 15, 49 y 20. El complementario correspondió al ocho y el reintegro, al cero. La recaudación del sorteo ascendió a 10,62 millones de euros.