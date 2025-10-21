Los dos muertos en el pantano eran un ponferradino y una cacabelense

Han pasado dos días de lo sucedido y, a medida que avanzan las investigaciones, las autoridades empiezan a hilar parte de lo que ocurrió en el accidente de tráfico con dos muertos ya identificados oficialmente, registrado en la madrugada del pasado domingo en las inmediaciones de la presa de Bárcena, en el término municipal de Ponferrada. Este periódico pudo confirmar que los dos cadáveres encontrados calcinados dentro del vehículo estrellado frente al talud del túnel del embalse son de el de una mujer y un varón muy jóvenes. A última hora de ayer se sabía ya que se trata de Guillermo Bao Fernández, ponferradino de 24 años, cuyo funeral será hoy martes 21 de octubre, a las cinco de la tarde en la parroquial de Santa María de Compostilla. La fallecida es una cacabalense llamada Irene del Carmen Puerto Giménez, de 19 años.

La colisión fue tan brutal que el coche explotó en llamas y los dos ocupantes quedaron muertos al instante, con sus cuerpos en un estado irreconocibles por la gran fuerza de la deflagración y el fuego. Los trabajos para ser reconocidos han obligado a los investigadores del caso a echar mano de la ciencia y obtener muestras de ADN, tanto de la chica, como del cuerpo del muchacho. Una vez obtenido de la masa ósea, según fuentes próximas al caso, lo cotejaron con las muestras de ADN que se obtuvieron de los familiares en línea directa de los fallecidos. Por la mañana de ayer lunes estaban identificados extraoficialmente, dado que faltaba la prueba de ADN definitiva, que se confirmó finalmente.

Las hipótesis están abiertas, pero según las fuentes consultadas, ya se tomó declaración a una persona que dijo haberle dejado el coche esa noche al muchacho que conducía el Peugeot 306 siniestro total y en el que murió la pareja al empotrarse y arder contra el talud aledaño al túnel de cemento que da al embalse de Bárcena. También se había cursado una petición de recogida de ADN a la madre de la fallecida. Además, se obtuvieron otras muestras a un familiar del joven muerto en el mismo accidente. La investigación para esclarecer el caso fue muy laboriosa y complicada, dado que han existido dificultades para localizar a la familia.