La ARMH recuerda los 25 años de la exhumación en la fosa de Priaranza

Hoy martes se cumplen 25 años del inicio de los trabajos de búsqueda de una fosa común de la Guerra Civil en Priaranza del Bierzo. En ella fueron exhumados los restos de 13 civiles procedentes de distintas localidades del Bierzo, el 16 de octubre de 1936. Se trató de la primera exhumación científica de una fosa común promovida por familiares y dirigida por el arqueólogo Julio Vidal con el que colaboraron un grupo de forenses y antropólogos. Después de tres días de búsqueda, y cuando parecía que el ensanchamiento de la carretera había podido llevarse por delante los restos óseos, apareció una bota que contenía los huesos del pie de la primera de las trece personas que fueron exhumadas.

La exhumación había sido promovida por la familia de uno de los asesinados, Emilio Silva Faba, que en julio de 2000 registró una petición a Daniel Fernández, alcalde entonces de Priaranza del Bierzo, solicitando ayuda para los trámites que pudieran ser necesarios para hacer posible la exhumación, así como para facilitar la interlocución con el propietario de la finca donde se encontraban los cuerpos.

La fosa ya había sido exhumada en octubre del año 1936 cuando una de las familias que supo dónde habían sido abandonados los cadáveres acudió a ese lugar y describiendo la ropa y el aspecto físico de una de las personas que estaban allí enterradas fueron orientados para poder desenterrarlo y clandestinamente trasladarlo a su pueblo para inhumarlo en una tumba familiar. «Eso explica que las exhumaciones de fosas y la búsqueda de desaparecidos víctimas de la represión franquista comenzó en cuanto se cometieron los crímenes y hubo familias como la que acudió a Priaranza tuvieron información y corrieron un enorme riesgo para poder dar sepultura digna a un ser querido. La familia que lo hizo ha querido permanecer en el anonimato», dicen desde la ARMH.

De la historia de ese desenterramiento en 1936 dio testimonio Francisco Cubero, un vecino de Villalibre de la Jurisdicción que con dieciséis años fue obligado, junto a otros dos jóvenes que simpatizaban con las ideas republicanas, a cavar la fosa y enterrar los cadáveres.