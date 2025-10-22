Arrancan las Jornadas de Salud Comunitaria de la Gasbi

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha organizado junto con la Concejalía de Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada las jornadas de Salud Comunitaria tituladas «Saliendo del Centro de Salud». Estas sesiones servirán para difundir información entre las personas mayores sobre temas relacionados con medicamentos, vacunas o el uso correcto de los antibióticos, así como para resolver sus dudas al respecto. Los lunes se llevarán a cabo en el Centro de Día El Plantío, de 11.30 a 12.30 horas de la mañana, mientras que los martes se realizarán en el Centro de Día Flores del Sil, de 11.00 a 12.00 horas. La próxima reunión se celebrará los días 27 y 28 de octubre con la trabajadora social del Centro de Salud Ponferrada I, Beatriz Torre, quien explicará el Testamento Vital, que constituye un derecho fundamental para dejar constancia escrita sobre las decisiones anticipadas respecto a cuidados y tratamientos médicos deseados o rechazados, medidas paliativas para aliviar el sufrimiento, o el destino de órganos tras el fallecimiento. La semana siguiente, el 3 y 4 de noviembre, tendrá lugar una charla sobre primeros auxilios, Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y atragantamientos impartida por las enfermeras del Centro de Salud Ponferrada I, Sofía Álvarez y Antonia García. Los médicos de familia Amed Abou y Marina Romo hablarán sobre la prevención de factores de riesgo cardiovascular el 10 y 11 de noviembre. El 17 y 18 de noviembre las matronas de atención primaria Ana María Cuellas y Elena Góez expondrán su presentación «En qué te puede ayudar tu matrona a partir de los 65 años».