La Real Hermandad Jesús Nazareno participa en el Encuentro de Cofradías de Elche
Los jóvenes de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada participaron en Elche en el Encuentro Nacional de Cofradías de 2025, una cita que ha logrado reunir a 1.400 personas procedentes de 34 delegaciones de todo el país, entre ellas la de Ponferrada. Durante el encuentro, los cofrades se congregaron en torno a una Procesión Extraordinaria con 15 pasos, así como a un intenso programa de actividades que incluía ponencias, podcasts cofrades y diversos espacios de convivencia y formación. Este tipo de iniciativas fortalecen el compromiso con la Semana Santa.