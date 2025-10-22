La Real Hermandad Jesús Nazareno participa en el Encuentro de Cofradías de Elche

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los jóvenes de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada participaron en Elche en el Encuentro Nacional de Cofradías de 2025, una cita que ha logrado reunir a 1.400 personas procedentes de 34 delegaciones de todo el país, entre ellas la de Ponferrada. Durante el encuentro, los cofrades se congregaron en torno a una Procesión Extraordinaria con 15 pasos, así como a un intenso programa de actividades que incluía ponencias, podcasts cofrades y diversos espacios de convivencia y formación. Este tipo de iniciativas fortalecen el compromiso con la Semana Santa.