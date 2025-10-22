Cubillos del Sil llega a un pacto con la Junta para ampliar su colegio

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León han alcanzado un acuerdo para ejecutar la ampliación del colegio público del municipio dentro de la parcela en la que se ubica el actual edificio, descartando así la adquisición de terrenos colindantes.

El pacto se cerró en una reunión celebrada el 20 de octubre en Valladolid entre el alcalde de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas, y el concejal de Educación, Francisco Javier Corral, con el director general de Centros e Infraestructuras, José Miguel Sáez, y el director provincial de Educación, Alberto Natal.

Ambas partes coincidieron en que esta solución “es la más adecuada y rápida” para atender las necesidades de espacio del centro educativo. La propuesta municipal cumple con la normativa urbanística y permite ampliar las instalaciones sin reducir las zonas verdes ni los patios.

La actuación resolverá los problemas actuales de espacio en el comedor, las aulas de desdoble y el aula de informática, y permitirá además completar la implantación del ciclo de educación de 0 a 3 años, actualmente limitado por falta de aulas, explican desde la AMPA.

El director general y el director provincial de Educación se comprometieron a iniciar de inmediato la redacción del proyecto definitivo, que estará listo en un plazo máximo de seis meses, con la previsión de licitar las obras para que puedan comenzar antes de un año.

El alcalde, Antonio Cuellas, agradeció “la buena disposición y el compromiso” de la Consejería de Educación y reconoció el apoyo de la comunidad educativa, “clave para avanzar en un proyecto fundamental para el futuro del municipio”.