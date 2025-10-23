Bembibre celebra el Día de las Bibliotecas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Bembibre se suma a las celebraciones organizadas con motivo del Día de las Bibliotecas Públicas. Por ello, la Concejalía de Cultura y la Biblioteca han programado actividades para todos los públicos. Durante esta semana se realizarán cuentacuentos para niños y niñas a partir de 5 años.

En la jornada de mañana viernes se ha programado teatro infantil en el Benevívere con la obra 'Alicia en busca del tesoro', con la participación de los colegios de Bembibre y del CRA del Bierzo Alto. Además, se hará entrega de los premios a los mejores lectores de la biblioteca.