«Todos los impuestos y tasas que dependan de nosotros no se tocarán»

Luis Antonio Moreno, en su despacho de la Concejalía de Hacienda de Ponferrada.l. de la mata

Luis Antonio Moreno es un veterano de la política de Ponferrada. Ha estado en muchos departamentos, como el banquero que empieza de botones y acaba al frente de la entidad. En este caso, comenzó organizando las fiestas de la Encina y ahora es el responsable del área de Hacienda, los presupuestos y el personal municipal de Ponferrada.

—Estamos a punto de entrar en la recta final de los dos meses que restan de año 2025 y no tiran la toalla de presentar presupuestos. ¿Cómo está el asunto?

—Ahora trabajamos con los presupùestos prorrogados del año 2024. Estamos a finales de octubre y no vamos a presentar un proyecto de presupuestos nuevo para el 2025. Ya lo presentamos, no conseguimos el apoyo para aprobarlo y lo que sí estableceremos es un borrador para el 2026. El pleno anterior se llevaron las líneas generales del presupuesto de 2026, con el techo de gasto, y lo que hacemos ahora es centrarnos en la liquidación del 2025 para ver qué podemos trasladar al borrador de las cuentas del 2026.

—¿Qué separa al actual equipo de gobierno con la oposición socialista para que las nuevas cuentas municipales no puedan ser aprobadas?

—Voluntad es lo que nos separa, no en el contenido. Al final todo es política. Vivimos una etapa muy polarizada, es una etapa en la que falta mucho consenso y pensar más en el ciudadano. Nos sentamos a negociar el presupuesto del 2025 que no se aprobó y al final ha sido todo cuestión de voluntad política. Hbçia muchas cosas en las que llegamos a un acuerdo— De hecho contaba con que iba a ser aprobado. No sé lo que pasó al final.

—Ahora mismo, ¿Qué asunto trae de cabeza al concejal de Hacienda?

—Me preocupa prestar siempre los servicios con la máxima calidad posible sin que eso repercuta en el bolsillo de los ciudadanos. De unos años para acá todo cuesta muchísimo más y al Ayuntamiento también. Lo que antes se contrataba con un dinero, ahora es prácticamente el doble. Y eso sin incrementar los tributos a los ciudadanos. Lo que me preocupa es encajar todas las piezas del puzle para ir prestando los servicios sin tocar los impuestos.

—Hay quien no se lo cree. Ha dicho que no subirá los impuestos a los que viven en Ponferrada, ni directos, ni indirectos. ¿Se reafirma para el 2026?

—Todos los impuestos y las tasas que dependan única y exclusivamente de este equipo de gobierno no se van a tocar. Lo reafirmo para el año 2026

—¿Y cuadrarán los números?

—Tenemos que cuadrarlos, no queda otra. Pero no podemos incrementar la tasa impositiva.

—¿Y la tasa de basura?

—La tasa de basura la creó Olegario Ramón cuando fue alcalde, el grupo socialista. Y la creó antes de tiempo, porque no estaba obligado por ley crearla. Podía haber esperado al año pasado. No sólo la creó el PSOE, sino que ahora por culpa del Partido Socialista tenemos a nivel nacional un problema todos los ayuntamientos. El PSOE en el Gobierno creó en el 2022 la ley 7/2022 sobre tratamiento de residuos y eso obliga a todos los ayuntamientos a reflejar en las tarifas el coste real del servicio. Nosotros no nos vamos a lanzar a la piscina Nosotros no haremos ahora mismo incremento de esa tasa. Vamos a esperar, pero si de nosotros depende no la vamos a incrementar.

—¿Cómo va el tema de la deuda municipal?

—Bien. La deuda está bien. A día de hoy la deuda podemos estar entorno al 36% de deuda, que eso está muy lejos del 110% que permite la normativa. Creo que tenemos una deuda aceptable y el Ayuntamiento de Ponferrada tiene una deuda perfectamente asumible. A día de hoy la deuda podemos estar entorno al 36% de deuda, que eso está muy lejos del 110% que permite la normativa. Creo que tenemos una deuda aceptable y el Ayuntamiento de Ponferrada tiene una deuda perfectamente asumible.

—¿Paga bien, en forma y tiempo, el Ayuntamiento de Ponferrada?

—Se suele pagar bien, dentro del periodo medio de pago de los 30 días que establece la normativa. En este último trimestre se ha dado una casuística especial, y es que las entregas a cuenta, el Estado no ha llegado a tiempo como tenían que llegar de los fondos de la participación en los tributos y se ha producido un incremento de ese periodo medio de pago. Es un tema técnico 100%.

—¿Cómo vamos de solvencia, de resolución, en cuanto a la deuda heredada?

—Es un problema que nos encontramos. Había una serie de problemas más bien debajo de la mesa, en los cajones, sin resolver. Y uno de ellos fue aquella reclamación del Banco Santander y el Ayuntamiento lo afrontó y pago con una negociación. Lo importante era cerrar expedientes y eso hicimos. Por lo demás, estamos ahora mismo en el juzgado con unas reclamaciones que vienen de la anterior etapa por parte de Aquona y FCC. Estamos abordandolo con estudios a nivel interno y viendo de qué manera podemos salir de ellas sin causar trastorno grave a la Hacienda municipal.

—Entre ellos la Red de Calor.

—Es un proyecto muy importante para Ponferrada. No podemos permitirnos el lujo de perder esas inversiones ya realizadas. Aquí también hay mucho de política diosfrazada en asociaciones. Lo importante es el servicio que se presta y ahora mismo ya hay edificios públicos y privados conectados y flaco favor hacemos si pedimos que se paralice este proyecto.

—La ayuda de los 6 millones de euros largos que se han aprobado, ¿de qué manera influirá en el departamento del dinero municipal que usted gestiona?

—El Ayuntamiento tiene que aportar unos 4,5 millones, hasta los 11, pero son cifras provisionales. Hay que esperar si hay cambio en las financiaciones. Es un proyecto a cinco años y lka aportación la iremos troceando en función de las anualidades. Y ya hemos iniciado contactos con Endesa para que participe en parte de este proyecto, con lo cual estamos trabajando en ello. No podemos permitirnos perder un sólo euro, venga de donde venga.

—La Junta es uno de los grandes aliados del Ayuntamiento de Ponferrada, ¿Qué es ahora mismo lo más urgente solventar en cuanto a liberación de fondos? El tema de las piscinas, ...

—Sí, la Junta sin duda ha estado ahí desde el primer día y va a seguir ahí. Tenemos un compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco con esta ciudad. Es verdad que para nosotros siempre es poco, queremos más, pero la Junta se está portando. Y un ejemplo está en lo que dice usted, en las piscinas climatizadas del entorno del Lidia Valentín. Esas piscinas es un ejemplo de lo que no tiene que ser la política actual. Hay una aportación de un millón de euros que podemos perder. Y no podemos arreglar esas piscinas si perdemos esa subvención. Y ahora mismo hay un perjuicio a la ciudad porque no se pueden usar. Y no podemos permitirnos el lujo de perder esta oportunidad y también hago responsable al PSOE si esto no sale adelante.