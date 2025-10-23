Arraiza confía en la creación de un juzgado de segunda instancia Contencioso en Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de la Audiencia Provincial de León, Pablo Arraiza, confía en lograr la creación de un juzgado de segunda instancia de lo Contencioso-Administrativo en Ponferrada, así como de salas desplazadas de la Audiencia Provincial. Lo manifestó hoy en la capital berciana durante su primera visita institucional a este partido judicial, donde mantuvo reuniones con distintos colectivos profesionales de la Administración de Justicia.

Entre los desafíos que afronta el partido judicial de Ponferrada, Arraiza destacó la reforma de la organización jurisdiccional y subrayó la conveniencia de implantar una sala desplazada de la Audiencia Provincial y un juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Ponferrada. Según señaló, ambas medidas serían “una excelente noticia para todos”, al aliviar la carga de trabajo que soportan los juzgados de León.

Asimismo, Arraiza explicó que se trata de una “demanda histórica” motivada por el volumen de trabajo. La jornada ha servido también para “escuchar problemas y necesidades, porque siempre es importante conocerlos para dar respuesta”.

Al respecto, el presidente de la Audiencia Provincial señaló que nos encontramos en un “momento histórico” propicio para lograr estas reivindicaciones, ya que “ahora es más barato” tras el cambio de modelo: basta con crear las plazas, sin necesidad de habilitar un nuevo espacio físico para estas salas.

Otro de los asuntos tratados fue la carga de trabajo del Juzgado de Instrucción número 2, especializado en violencia de género, que presenta una “situación preocupante” por el volumen de casos. En este sentido, la solución pasaría por la incorporación de un juez de refuerzo, según precisó el juez decano, Óscar Herráiz. La sobrecarga se incrementará además con la nueva atribución en exclusiva de los casos de violencia sexual —incluidos acoso y abusos— a este órgano. No obstante, ambos reconocieron que el Ministerio de Justicia suele ser “sensible” a este tipo de necesidades de refuerzo de medios.

La visita de Arraiza a Ponferrada es su primer acto oficial a la comarca desde su nombramiento en el mes julio. A lo largo de la mañana mantuvo reuniones con la Fiscalía de Área, la Junta de Personal y representantes de las delegaciones comarcales de los colegios de procuradores y abogados. Asimismo, se celebraron encuentros de trabajo con los letrados de la Administración de Justicia, magistrados y jueces del partido judicial.