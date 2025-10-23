El Festival del Botillo de Bembibre es la primera fiesta berciana de Interés Turístico Internacional

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Festival de Exaltación del Botillo, que se celebra en la localidad de Bembibre, ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional que otorga la Secretaría de Estado de Turismo, una vez que la solicitud presentada por el Ayuntamiento cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones. En la última edición, Sonsoles Ónega fue la mantenedora del evento.

El Festival se celebra desde el año 1973, dando a conocer el embutido más popular de la gastronomía berciana, e incorporando a lo largo de los años elementos culturales en torno a la celebración, hasta convertirse en una cita de gran interés turístico, cultural y gastronómico.

La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, ha destacado de este reconocimiento que el Festival de Exaltación del Botillo “es un importante estímulo a la oferta turística de la localidad de Bembibre y de toda la comarca, proyectando su imagen exterior más allá del ámbito nacional”.

La celebración del elogio al botillo, que en 2008 ya había recibido la distinción como Fiesta de Interés Turístico Nacional, se acompañó desde sus inicios de actos culturales, hasta que en 1984 se organizó la I Semana Cultural en torno al festival, mientras que el año 2000 se incorporó la I Feria Agroalimentaria de la Villa de Bembibre, que sirve de muestra de los productos y marcas con denominación de origen berciana.

Con la declaración del Festival de Exaltación del Botillo ya son 87 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Internacional. En la provincia de León, se trata de la segunda fiesta con esta distinción, tras la Semana Santa capitalina, y por tanto, es la primera en la comarca berciana.