La Junta concede en el Bierzo 139 ayudas a negocios de autoempleo tras el cierre de las minas

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, hizo este viernes en Ponferrada balance del programa de emprendimiento que desarrolla la Junta de Castilla y León con ayudas para nuevos negocios de Transición Justa en municipios de cuencas como las del Bierzo y Laciana, afectadas por el cierre de las minas de carbón. De las 179 ayudas concedidas a autónomos para abrir empresas en toda la provincia de León, casi el 80%, un total de 139 ayudas, fueron concedidas a nuevas iniciativas de emprendimiento en la comarca del Bierzo y el valle de Laciana, especialmente a jóvenes, y la mitad de ellas fueron mujeres.

Sandra Salgueiro ante la maquinaria que compró para el centro de estética en presencia de la consejera de la Junta.ANA F. BARREDO

La consejera Leticia García visitó precisamente el Centro Estético Sandra Salgueiro, abierto en 2024 por esta misma persona en la avenida del Castillo 1 de Ponferrada. Sandra Salgueiro explicaba que se presentó a las ayudas de la Junta y recibió unos 15.000 euros, que empleó en maquinaria par atender mucho mejor las necesidades y últimos avances de cuidados estéticos para sus clientes, con una inversión global de unos 100.000 euros. La joven emprendedora dijo que gracias a estas ayudas a fondo perdido pudo empezar por su cuenta y confesaba que el negocio le iba bien en estos primeros años, después de trabajar para otras empresas y abrir ahora ella la suya, con la creación de dos empleos nuevos. "Es un ejemplo de éxito empresarial" dijo la consejera de la Junta de la labor hecha por Sandra Salgueiro, al tiempo que animaba al resto de personas afincadas en la comarca a solicitar las ayudas y generar empleo y riqueza.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo ofreció datos del proyecto integral de capacitación laboral, de reciclaje, de empleabilidad y emprendimiento para los municipios de Transición Justa de León y Palencia, que se desarrolla con la gestión de la Fundación para el Anclaje Empresarial y Formación para el Empleo, Fafecyl, que dirige Carlos Escudero. "El balance es muy positivo respecto al autoempleo y también de la formación", manifestó Leticia García. El programa se iniciaba a finales de 2023 y va hasta el 2027 y hasta el momento se han invertido 3,1 millones de euros, de los que la parte más importante va destinada a proyectos de autoempleo. Ha permitido 179 actividades ayudadas con estos fondos y que 1.800 personas sean recualificadas con nueva formación, tanto como trabajadores ocupados o desempleados. De esta parte 2,6 millones de euros son fondos destinados hasta ahora al autoempleo, de los cuales, 2,3 millones son en la provincia de León y casi el 80% corresponden a la zona del Bierzo y Laciana.

"También es destacable de este programa que más del 50% de las ayudas han ido dirigidas a mujeres y un 20% a personas menores de 30 años y cuenta con una aportación media de unos 15.000 euros para proyectos emprendidos en la comunidad autónoma, con subvención a fondo perdido para invertir en esa activación , en ese dinamismo en las cuencas de León y Palencia, en zonas de Transición Justa", manifestaba la consejera de Industria. La iniciativa beneficia a 43 municipios de la comunidad, la mayor parte en la provincia de León. Cuando acabe el programa en 2027 la inversión llegará a los 6,8 millones de euros.