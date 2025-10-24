Casi medio centenar de profesionales se cita en la reunión de Anatomía Patológica en Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada acoge la 188 Reunión Territorial de la Asociación Española de Anatomía Patológica, organizada por el servicio del Hospital El Bierzo, donde se han citado casi medio centenar de profesionales procedentes de lugares como La Rioja, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Asturias y Castilla y León.

Según explicó la patóloga de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), Gema Narciso, este encuentro, que se celebra en el Centro Cultural Río Selmo, sirve para “exponer casos diferentes y nos ayuda a ir aprendiendo unos de otros para hacer más fácil el manejo y el conocimiento”.

En esta jornada profesional se permite conocer los casos de otros lugares y cómo se han resuelto con el trabajo del patólogo, que “en muchas ocasiones no se sabe ni que son médicos”. En este sentido, la especialista indicó que el público en general desconoce que son los patólogos quienes se encargan de trabajar con biopsias y citologías.

Gema Narciso explicó también que su trabajo tiene un gran volumen y que en la comarca del Bierzo cuentan con cinco especialistas. De hecho, se realizan unas 100.000 biopsias anuales a las que se añaden otras pruebas como citologías, autopsias o punciones, entre otras.

Por ello, la especialista reclama más profesionales para la comarca del Bierzo, que tiene cinco en plantilla y otro médico más que se comparte con León.