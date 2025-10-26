Crece un 2% el número de visitantes de Ponferrada de enero a septiembre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por Iván Alonso, hizo un balance positivo de los datos de visitantes, que se incrementaron de enero a septiembre en un dos por ciento hasta alcanzar los 103.867, según los datos ofrecidos por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la Secretaría de Estado de Turismo, gestionado a través de Segittur, y de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). «Ante todo, tenemos que mostrar satisfacción ante unos datos que calificamos de muy positivos», a pesar de la bajada de visitantes en agosto, debida previsiblemente a los incendios forestales, según indicó.

La estancia media de los viajeros pasó de 1,35 noches en 2024 a 1,46 noches en 2025, lo que representa un incremento del 8,1 por ciento. Este dato, señala, confirma la tendencia hacia un turismo de calidad, con visitantes que prolongan su estancia en el municipio. El crecimiento fue aún más notable en el ámbito de las pernoctaciones, que ascendieron a 152.179, lo que supone un aumento del 11 por ciento respecto a 2024. Las cifras, subraya Alonso, «confirman que los visitantes no sólo siguen eligiendo Ponferrada, sino que además, al prolongar su estancia, aumentan el impacto económico en la economía local».

Septiembre fue el mejor mes del año en número de viajeros, con 15.590 visitantes, mientras que agosto encabezó el número de pernoctaciones, con 23.429. Por su parte, abril registró un comportamiento excepcional. Este mes fue el que más creció respecto al año anterior, con 13.301 visitantes (casi 2.434 más que en 2024) y 3.160 pernoctaciones adicionales, acercándose a los meses de mayor afluencia.

Durante el primer cuatrimestre, el turismo mostró una dinámica especialmente positiva, con crecimientos mensuales de hasta el 23 por ciento (en marzo y abril). La primavera mantuvo un nivel sólido y mayo registró un leve ajuste en el número de visitantes (13.460 frente a 15.299 en 2024), una moderación temporal tras el incremento de los meses previos. Los meses de junio y julio mantuvieron números similares a los de 2024.

En conjunto, se confirma la estabilidad y crecimiento del turismo.