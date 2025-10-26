Camponaraya acoge la Feria de la Miel, la primera con la Marca de Garantía

Publicado por Eva Friera Aller Ponferada Creado: Actualizado:

Una treintena de expositores se dan cita en la octava edición de la Feria de la Miel de Camponaraya, que estrena la Marca de Garantía, la cual cuenta ya con cinco operadores y con venta en una decena de establecimientos. «Esta feria da visibilidad al sector para que sea un referente a nivel nacional e internacional», explicó el presidente de Apícola del Bierzo, Javier Morán, quien remarcó además que «es un sector con mucha calidad, premiado por la profesionalidad de los apicultores y también por el reconocimiento a la comarca».

Por su parte, el alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, mostró su apoyo al sector e indicó que, año tras año, la feria se ha ido consolidando y que este año cuenta con más expositores a pesar de las circunstancias. De este modo, remarcó que los productores ofrecen lo mejor que tienen, «unas mieles de máxima calidad elaboradas con mimo», que ya están llegando a mercados internacionales. Por ello, desde el Ayuntamiento de Camponaraya se seguirá apostando por esta feria y por un sector que contribuye al desarrollo de la comarca. Para Eduardo Morán, la Marca de Garantía supone un plus para la calidad de las mieles.

El sector

Javier Morán recordó que este año el sector ha quedado muy tocado por la caída de la producción y por los incendios. También indicó que desde la Junta de Castilla y León se ha actuado «con diligencia», al igual que con las ayudas del Gobierno presentadas por el ministro Planas en su reciente visita al Bierzo.

El evento permite a consumidores y operadores disfrutar de los productos que han convertido a la miel berciana en una de las más premiadas en certámenes nacionales e internacionales.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Camponaraya, la Marca de Garantía Miel del Bierzo y Apícola del Bierzo, cuenta con un amplio programa de actividades complementarias.

La feria, que se celebra también durante la jornada de hoy domingo, es un paso decisivo que refuerza el valor, la calidad y la tradición apícola.