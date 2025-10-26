Saracho: «Contamos con cuatro oncólogos y nuestro objetivo es seis»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El gerente gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho, subrayó en una amplia entrevista que el centro sanitario atraviesa «una etapa de transformación profunda, en parte visible y en parte silenciosa», guiada por el Plan de Garantía Asistencial del Bierzo, que marca la hoja de ruta hasta 2026. Según explicó, los objetivos en Oncología «están al 100%» y el avance ha sido tangible en demandas como el servicio de Oncología. «Cuando llegué había un oncólogo que estaba de baja; hoy contamos con cuatro y nuestro objetivo es alcanzar seis. Todo esto se ha logrado con el compromiso de la Consejería de Sanidad y con un trabajo de captación activa de profesionales», remarca.

En materia de infraestructura y tecnología, Ortiz de Saracho detalló los avances realizados: reurbanización de los exteriores, ampliación y reorganización de plazas de aparcamiento, modernización de espacios asistenciales y renovación de equipos médicos. «Hemos incorporado cirugía robótica con el Da Vinci, instalado el escáner de patología digital y nos hemos integrado en redes del área de salud para mejorar la coordinación asistencial», afirmó. Del mismo modo, subrayó que la renovación tecnológica está alineada con proyectos estratégicos que tendrán un impacto directo en los pacientes, como la apertura del nuevo servicio de Rehabilitación antes de fin de año y el desarrollo del servicio de Oncología Radioterápica.

Asimismo, Juan Ortiz de Saracho destacó la dimensión docente y de investigación como eje central de la transformación del hospital. La colaboración con el Instituto de Investigación Biosanitaria de León y la Universidad de León (ULE) permite que los profesionales e investigadores que se incorporen «no tengan que empezar de cero, sino que puedan integrarse en grupos de trabajo ya consolidados».

Grado de Medicina

Con la implantación del Grado de Medicina, añadió, los profesionales del Bierzo tienen la oportunidad de ser docentes universitarios, algo que no todos los hospitales de la Comunidad ofrecen. Además, se han solicitado acreditaciones para nuevas especialidades como Geriatría, Farmacia y Hematología, garantizando la formación de calidad para los estudiantes y futuros médicos. «La rectora de la ULE comprobó que las instalaciones eran adecuadas y que el Hospital puede ofrecer un entorno formativo seguro y de excelencia», aseguró.

Después de un año al frente de la sanidad en la comarca, anteriormente era jefe del Servicio de Neumología del Hospitald de El Bierzo, Saracho también puso en valor proyectos pioneros y de referencia: la utilización de exoesqueletos en rehabilitación, el robot Da Vinci en cirugía, el escáner de patología digital, el programa CIRUS, Ponferrada II como centro de excelencia en cuidados, atención a residencias, la unidad de dolor crónico o el programa «Hogar Dulce Hogar». «Todos estos proyectos son la evidencia de un cambio real, constante y medible, fruto de un trabajo silencioso pero sostenido», indicó, agradeciendo el esfuerzo de la dirección médica y de todo el equipo directivo, así como el apoyo de su familia, considerando que «el paso de médico a gerente exige un compromiso 365/24».

Por otro lado, Saracho también abordó los presupuestos de la Junta de Castilla y León y la necesidad de renovación constante. «La sanidad no deja de ser un pozo sin fondo; los equipos se vuelven obsoletos y cualquier gerente necesita asegurar dotación presupuestaria. Por eso hemos priorizado los proyectos clave de Rehabilitación y Oncología Radioterápica», señaló, añadiendo que la apuesta por la innovación y la mejora continua también se refleja en la atracción de talento y la captación de nuevos profesionales. El gerente resaltó que parte de la labor del hospital «no se ve a simple vista», refiriéndose al esfuerzo constante de la dirección y del personal para consolidar la plantilla, reorganizar los recursos humanos y mejorar la imagen del centro. «Queremos que el Hospital de El Bierzo entre en las quinielas de cualquier profesional —médico, enfermero, celador o técnico— cuando busquen un destino, y que se perciba que aquí se hace un trabajo serio y bien hecho», explicó. Y es que el hospital es «la empresa pública más grande de la comarca, con 2.500 trabajadores», lo que implica una gestión de su amplio equipo humano.

Para finalizar, Ortiz de Saracho destacó que el hospital está viviendo un proceso integral de mejora. «Hay un cambio de imagen del centro, una dotación tecnológica que ya se nota y un compromiso con la sanidad pública. Los primeros interesados en defenderla son la Consejería y la Junta, y nosotros trabajamos en la misma línea, con discreción y con resultados palpables. Intentamos mejorar todo lo posible, de manera silenciosa, pero con logros concretos que impactan en nuestros pacientes y en la formación de futuros médicos».