Ponferrada se tiñe de naranja por la salud mental con 600 participantes

Ponferrada volvió a teñirse de naranja con motivo de la marcha por la salud mental, de seis kilómetros de recorrido, que impulsa la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, Alfaem, en colaboración con el Ayuntamiento y la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Gasbi. Y es que cada vez adquiere más importancia la salud mental, ya que —como apuntó José María Pelayo, jefe del Hospital de Día de Psiquiatría— se atienden anualmente «3.000 primeras consultas y entre 400 y 500 ingresos».

En lo que se refiere a las patologías, precisó que es muy diferente lo que se ve en Atención Primaria, en hospitalización o en el Hospital de Día. De este modo, indicó que en consultas predominan los síntomas de ansiedad y depresión que «es lo más frecuente», seguido de los trastornos depresivos y adaptativos mientras que, la esquizofrenia o el trastorno bipolar son las primeras causas de ingreso. El Hospital de Día cuenta con programas específicos para trastornos mentales graves y depresiones «más difíciles de tratar». «Desde 2019 o 2020 llevamos creciendo entre un 5% y un 10% de demanda anual», explicó.

Según recordó Ana Urones, responsable de Alfaem en el Bierzo, la recaudación estará destinada al desarrollo del centro de día de Flores del Sil, donde se están acondicionando viviendas que permitirán atender a alrededor de un centenar de usuarios cada jornada. Allí se presta un servicio de asistencia personal «tan necesario en la comarca del Bierzo».

Por su parte, la concejala de Acción Social de Ponferrada, Alexandra Rivas, manifestó el apoyo a esta actividad por parte del Ayuntamiento por «la gran labor» que realiza el colectivo.