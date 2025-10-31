El alcalde de Ponferrada apela al «sí» del PSOE, clave para no perder 1M€ para las piscinas

El Ayuntamiento se juega este viernes en sesión plenaria la restauración de las piscinas cubiertas de la ciudad, que comiencen los trabajos antes de que finalice este año y que se puedan volver a usar en un plazo de unos 18 meses con la actuación a fondo ya proyectada. Además de todo ello, el Ayuntamiento perdería el millón de euros a fondo perdido que ha comprometido la Junta de Castilla y León para tal fin. El asunto lo lleva hoy a pleno el alcalde, el popular Marco Morala, quien horas antes decía que es fundamental y clave que haya en la aprobación mayoría absoluta, con un «sí» clave del PSOE o incluso con un concejal de Vox. De no ser así, aunque voten con la abstención de los socialistas y del grupo de la derecha de Patricia González, todo el proyecto para restaurar las piscinas climatizadas de Ponferrada se perdería. Ello supondría más años de espera para poder utilizar las piscinas climatizadas del complejo deportivo Lydia Valentín.

Con estos precedentes, tanto los populares de Morala, como los socialistas de Olegario Ramón, se posicionaron ayer claramente. Los primeros detallando el convenio y acuerdo alcanzado con la Junta, señalando de la desgracia del actual estado catastrófico de todo el edificio a los socialistas por no hacer nada y ocultar el mal estado, sabido que la llegada de las elecciones les perjudicaría. Y los de Ramón, culpando del retraso a los populares por no hacer nada y no utilizar fondos del remanente de tesorería.

Morala convocaba a los periodistas y desmontaba lo dicho por Ramón al preguntarle ¿porqué no utilizaron los socialistas los dineros de los remanentes en su mandato si tanto quería solventar el problema? Y los de Olegario Ramón se quejaron de que no les llamen para hablar. Ante este cruce de posicionamientos, el grupo del PSOE adelantaba ayer que no votarán en contra de la medida, y de ahí no se movían para despejar la duda de si se abstendrán o votarán a favor. Ramón no entró en el hecho clave de la situación, dado que la abstención tumbaría los planes para tener cuanto antes las nuevas piscinas climatizadas situadas en la parte baja de la ciudad, cerca del campo de fútbol del Toralín.

Morala invitaba ayer a los presentes a comprobar el estado del edificio de las piscinas, con numerosas goteras y filtraciones y graves deficiencias en el vaso de la piscina grande, lo que motivó su clausura «nada más llegar al gobierno municipal», dijo. «Por mucho relato que se intente reformular e imponer por parte del PSOE, esto es consecuencia del absoluto abandono del gobierno de Olegario Ramón. Ahora nos vemos obligados a hacer una enorme inversión», dijo Morala, quien lamentó que el anterior gobierno socialista, contando con dos millones de euros de remanentes, no hubiera acometido esta obra. «Tiene que asumir sus responsabilidades», dijo.

«Lo principal para nosotros fue la salud y seguridad de las personas y ahí nos pusimos a trabajar», continuó el alcalde, quien relató que lo que en un primer momento se estimó en una obra de 400.000 euros ha ido creciendo hasta cerca de tres millones de euros. Ahí Morala matizó que la Junta de Castilla y León «nunca se comprometió a pagar toda esa obra» sino que en un primer momento, cuando el coste era mucho más bajo, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, dijo que la Junta lo asumiría. La fórmula que va pleno para poder costear esta intervención es un acuerdo mediante el cual la Junta pondrá un millón de euros, a fondo perdido, y el resto se pagará con cargo a los ahorros energéticos que se generen tras la mejora de la eficiencia energética del edificio, que se estima en 2,9 millones de euros en diez años. Para poder sacar adelante el punto es necesario mayoría absoluta, por lo que no valdría la abstención de la oposición. «Yo todavía tengo esperanza de que salga adelante y si es así las obras estarían entre 12 y 18 meses», dijo el alcalcalde.