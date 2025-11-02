Aumentan los peregrinos que salen desde Ponferrada

Es un porcentaje pequeño, pero aumenta el número de peregrinos del Canmino de Santiago que decide salir desde Ponferrada para llegar al corazón de Galicia y la catedral del Apóstol. Según los datos estadísticos oficiales recabados por la Oficina del Peregrino, desde Ponferrada salieron hasta el pasado viernes 31 de octubre un total de 5.367 peregrinos. Esto supone que hubo un incremento del 1,1% en relación al mismo periodo del año anterior, el ejercicio 2024.

Es conocido que desde la zona del Cebreiro, ya en la vecina provincia de Luego salen también numerosos peregrinos en dirección a Santiago de Compostela, pero la cifra que da la Oficina del Peregrino con sede en la capital de Galicia no es significativamente superior a la de Ponferrada. En concreto, desde el Cebreiro salieron este año hasta el pasado 31 de octubre un total de 6.131 personas que se pusieron en marcha desde aquí en la Ruta Jacobea. Esto supone un incremento del 1,2% con relación al mismo periodo del año anterior, algo más que en Ponferrada.