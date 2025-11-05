El Bergidum de Ponferrada ofrece una experiencia pionera en teatro inclusivo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Teatro Bergidum de Ponferrada acoge este viernes la primera experiencia de inclusión con audiodescripción y subtítulos, que permitirá la accesibilidad tanto para personas con discapacidad auditiva como visual. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, junto a la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, y el director del Bergidum, Miguel Ángel Varela, dieron a conocer esta medida pionera de accesibilidad, que estará presente en la propuesta escénica de Teatro de la Abadía, el día 7, bajo la dirección de Lucía Miranda, ‘Caperucita en Manhattan’, con un reparto encabezado por Carolina Yuste, Mamen García, Miriam Montilla y Carmen Navarro. Esta propuesta también subirá al escenario el sábado 8 de noviembre.

Morala avanzó además que, en materia de accesibilidad, se reformarán los servicios y se añadirán espacios reservados para sillas de ruedas, que pasarán de dos a seis. Asimismo, en 2026 se celebrará un concierto con mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva. «Es importante la eliminación de barreras y la inclusión social a través del arte», explicó la concejala.

Por otra parte, la acera del Teatro contará desde el viernes con una nueva huella, la de la directora vallisoletana Lucía Miranda y con una larga trayectoria tanto nacional como internacional, considerada «uno de los nombres de mayor proyección de Castilla y León».

Según precisó Varela, la acera del teatro se ha convertido ya en un «recurso turístico», ya que es frecuente ver a visitantes «detenerse y hacerse fotos con las huellas», que ya superan la decena. «Se contribuye así a este patrimonio», añadió Morala.