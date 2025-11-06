Eurodiputados llevan ante la Comisión Europea la "preocupante situación" del Hospital El Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Eurodiputados de los grupos de La Izquierda, los Socialistas y los Verdes en el Parlamento Europeo registraron una pregunta a la Comisión Europea sobre "las graves deficiencias en el acceso a la atención sanitaria especializada en el Bierzo".

La iniciativa recoge las demandas de la asociación OncoBierzo, formada por pacientes y acompañantes del servicio de oncología, que lleva meses denunciando la falta de especialistas, la discontinuidad de tratamientos y el deterioro progresivo de los servicios del hospital, particularmente de oncología, según informa la plataforma en un comunicado.

La propuesta, promovida por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, cuenta con el apoyo también de Rosa Serrano Sierra y Leire Pajín, del PSOE; Isa Serra, de Podemos; Ana Miranda, del BNG, y también del eurodiputado alemán Sebastian Everding, la griega Elena Kountoura, la portuguesa Catarina Martins y la italiana Cristina Guarda.

En ella, los eurodiputados denuncian que “en numerosas regiones de la Unión Europea que sufren el fenómeno de la despoblación, la falta de inversión pública sostenida y los procesos de privatización de los servicios sanitarios se están traduciendo en el

incumplimiento del artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE”.

Y señalan que “la situación del Hospital El Bierzo, que atiende a más de 125.000 personas, es un ejemplo especialmente preocupante”.

Por ello, piden medidas para evitar la discriminación económica y territorial en el acceso a servicios de salud esenciales y para garantizar la aplicación del Europe’s Beating Cancer Plan en las regiones rurales y periféricas.