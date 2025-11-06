Bembibre aprueba la moción por la autonomía de la Región Leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este jueves el ayuntamiento de Bembibre ha aprobado en el pleno municipal la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa (que estaría formada por las provincias de León, Salamanca y Zamora), convirtiéndose así la capital del Bierzo Alto en el quinto municipio berciano en reclamar una autonomía propia para la Región Leonesa, tras haberlo hecho previamente Fabero, Torre del Bierzo, Toral de los Vados y Berlanga del Bierzo.

La propuesta, presentada al pleno municipal por el concejal de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Sigifredo Benavides, ha resultado aprobada por mayoría absoluta, al contar con 7 votos a favor de los concejales de UPL y el PSOE, y solamente 2 votos en contra de los dos concejales del PP presentes, tras haberse ausentado del pleno una concejala popular, los concejales de Coalición por El Bierzo y Por Bembibre, y ser expulsado del pleno previamente otro concejal del PP, que por ello no pudo participar en la votación de esta moción.

Con esta aprobación, la capital del Bierzo Alto, Bembibre, que con más de 8.000 habitantes es el segundo municipio del Bierzo en población (solamente superado por Ponferrada), se convierte en el municipio berciano más poblado en aprobarla, siendo el municipio número 69 de la provincia de León y el 74 de la Región Leonesa que aprueba la moción a favor de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, que roza ya el 60% de la población representada en el caso de la provincia de León.