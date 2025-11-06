La Recicladora Cultural es galardonada en los premios internacionales 'Lovie Awards'

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Recicladora Cultural, proyecto de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), ha sido reconocido en los Lovie Awards, los premios europeos más prestigiosos de internet, con el galardón de plata en la categoría sitios web y móviles del ámbito de instituciones culturales. Este premio subraya la calidad del diseño y la experiencia de usuario del proyecto, así como su aportación a una cultura más accesible y sostenible. Supone, además, un respaldo internacional al modelo de trabajo de La Recicladora Cultural, basado en la colaboración con entidades y la itinerancia de exposiciones y elementos museográficos, y lo sitúa entre las referencias europeas en innovación digital aplicada al ámbito cultural.

Los Lovie Awards reconocen la excelencia de internet en Europa en las áreas de cultura, tecnología y negocio, con el objetivo de inspirar un internet mejor a nivel global. Creados en 2010, son los premios europeos más prestigiosos del sector y están presentados por la división europea de la International Academy of Digital Arts and Sciences, organismo con más de 3.000 miembros que también juzga los Webby Awards. El jurado está formado por expertos y líderes de la industria, y evalúa trabajos en siete idiomas.

Una nominación que refuerza el proyecto

Desde su creación en 2023, La Recicladora Cultural ha trabajado para hacer de la cultura una herramienta de desarrollo sostenible. Con más de 15 exposiciones gestionadas, cerca de 40 itinerancias y 50 entidades colaboradoras el proyecto ha llevado la cultura a territorios en transición y comunidades rurales, fomentando el acceso equitativo a la cultura y contribuyendo al desarrollo local. La directora general de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Yasodhara López, destaca: “Con La Recicladora Cultural estamos demostrando que es posible combinar sostenibilidad, acceso y creatividad para construir un futuro mejor. Además, este reconocimiento viene a completar el premio en los Anthem Awards que ya obtuvimos el año pasado por este proyecto y refuerza su significado y objetivos”.

El propósito de La Recicladora Cultural es conectar entidades culturales tanto nacionales como internacionales para convertir exposiciones y todos los elementos que la acompañan adaptándolas a nuevos espacios y crear así propuestas culturales que se pueden disfrutar en otros lugares. A través del reciclaje y la reutilización de las exposiciones se da una nueva vida a contenidos y materiales efímeros que si no se perderían o se quedarían olvidados en un almacén. De esta forma, se promueve la circularidad y se crean nuevas experiencias para los públicos.