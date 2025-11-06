Alumnos del IES Fuentesnuevas de Ponferrada aprenden sobre incendios forestales

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Una veintena de alumnos del Instituto de Educación Secundaria de Fuentesnuevas, en Ponferrada, participaron hoy en un taller sobre incendios forestales dentro de la campaña ‘Forestales del futuro. De la Naturaleza a la Tecnología: La Ingeniería Forestal en Acción’, impulsada por la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus del Bierzo.

Durante esta primera jornada, docentes e investigadores como Flor Álvarez Taboada, Fernando Castedo o Erika Lima enseñaron a los alumnos las nuevas tecnologías y herramientas que se pueden utilizar para ver cómo se desarrolla un incendio, cómo hacer un seguimiento de las zonas quemadas y cómo pueden emplearse imágenes por satélite en la recuperación de las zonas quemadas.

La campaña se desarrollará hasta junio con once colegios e institutos, que participarán en un total de 66 talleres.