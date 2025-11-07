Bembibre sale a la calle este domingo en defensa de la sanidad pública

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La localidad berciana de Bembibre acogerá este domingo a las 11.00 horas una movilización en defensa de la sanidad pública, que, bajo el lema 'Va de vida. Por mí, por ti, por la salud de tod@s', se convoca en el marco de la semana de reivindicaciones promovida por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), a la que se ha adherido la plataforma OncoBierzo.

El acto reivindicativo partirá de la plaza Santa Bárbara y pasará por la Avenida del Bierzo, la calle Quevedo, Paseo del Vaguillo, Rotonda del Vaguillo, calle Lope de Vega, calle Los Juncos, calle Pradoluengo y Avenida del Bierzo para concluir en la plaza de Santa Bárbara.

El representante de OncoBierzo José Miguel Abraila ha asegurado en declaraciones a Europa Press que las reivindicaciones de la entidad continuarán hasta que se solucione el problema de falta de medios y profesionales en el Hospital de El Bierzo. Así, tras esta manifestación, se llevarán a cabo otros actos reivindicativos en otras localidades de El Bierzo, Laciana y La Cabrera.

En este contexto, OncoBierzo hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a estos actos de protesta y confía en que la población asuma que el déficit de medios en la sanidad berciana puede afectar a cualquiera. "Que la población se de cuenta de que todos somos OncoBierzo", ha apostillado.

La manifestación que tendrá lugar este domingo en Bembibre se inscribe en la propuesta de movilización general estatal para salvar la sanidad pública 'por mi, por tu salud y por la de todos y todas', promovida por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Mediante los actos de protesta convocados se pretende frenar la privatización y "recuperar lo privatizado"; potenciar la Atención Primaria y garantizar la accesibilidad de la población; la utilización plena de los hospitales públicos para reducir las listas de espera, así como establecer condiciones de trabajo "dignas" para el personal de los centros sanitarios.

Igualmente, se exige la dedicación exclusiva a profesionales del sistema publico; se persigue "limitar" el poder de laboratorios farmacéuticos e industria tecnológica y se busca potenciar la salud pública y la participación social.