El mecenas de Templum Libri se convierte en Castañero Mayor del Bierzo

Para el bibliófilo berciano Antonio Ovalle, mecenas de la exposición Templum Libri que se exhíbe en el Castillo de los Templarios de Ponferrada, no hay nada que escape a las páginas de un libro y ese nada incluye también a la castaña y su mundo. Así lo dijo y lo celebró durante su intervención como Castañero Mayor del Bierzo, un título que le ha otorgado el Centro de Iniciativas Turísticas de Santa Marina del Sil en el marco de los actos de celebración de su magosto, que supera en varios años las cuatro décadas.

«Voy a pasar el título a los libros, que es lo que siempre hago», dijo antes de recibir el tambor de asar castañas que acredita el nuevo cargo. Además, el presidente del CIT de Santa Marina, Ángel González, también le hizo entrega de un medallón, una cesta de mimbre llena de castañas y un retrato realizado por el artista faberense Francisco Capelas con el carbón del magosto del sábado. Esos son los cuatro atributos recibidos por un hombre al que el CIT ha elegido porque encarna la protección de un «tesoro de valor incalculable» que reposa en el corazón del Castillo de Ponferrada y que no tienen «otras grandes bibliotecas del mundo», dijo González.